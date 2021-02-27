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Протести в Києві: колона з фаєрами йде до Офісу генпрокурора

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 13:59
Протести в Києві: колона з фаєрами йде до Офісу генпрокурора Фото: протести в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протести в Києві у підтримку активіста Сергія Стерненка перемістилися з-під Офісу президента до Офісу генерального прокурора. Мітингувальники пройшли вулицями столиці з запаленими фаєрами.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Після акції під Офісом президента колона з декількох сотень учасників рушила до Офісу генпрокурора. Протестувальники скандують гасла про відставку Ірини Венедіктової. Активісти запалили фаєри, також чутні звуки вибухів петард.

Протестувальники вимагаю звільнити Стерненка, а також перезапустити Вищу рада правосуддя і оновити судову систему. Крім того, організатори кажуть, що 9 березня може пройти акція біля Будинку профспілок, де відбудеться з'їзд суддів України.

Фото: протести в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, Стерненко отримав 7 років і три місяці позбавлення волі. Його визнали винним у викраденні і тортурах депутата однієї з місцевих рад Одеської області Сергія Щербіча в 2015 році.

На першій акції на його підтримку в Києві сталися зіткнення з поліцією, були постраждалі.

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