Протести в Києві: колона з фаєрами йде до Офісу генпрокурора
Протести в Києві у підтримку активіста Сергія Стерненка перемістилися з-під Офісу президента до Офісу генерального прокурора. Мітингувальники пройшли вулицями столиці з запаленими фаєрами.
Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Після акції під Офісом президента колона з декількох сотень учасників рушила до Офісу генпрокурора. Протестувальники скандують гасла про відставку Ірини Венедіктової. Активісти запалили фаєри, також чутні звуки вибухів петард.
Протестувальники вимагаю звільнити Стерненка, а також перезапустити Вищу рада правосуддя і оновити судову систему. Крім того, організатори кажуть, що 9 березня може пройти акція біля Будинку профспілок, де відбудеться з'їзд суддів України.
Фото: протести в Києві (РБК-Україна)
Нагадаємо, Стерненко отримав 7 років і три місяці позбавлення волі. Його визнали винним у викраденні і тортурах депутата однієї з місцевих рад Одеської області Сергія Щербіча в 2015 році.
На першій акції на його підтримку в Києві сталися зіткнення з поліцією, були постраждалі.