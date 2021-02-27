Протесты в Киеве: колонна с файерами идет к Офису генпрокурора
Протесты в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко переместились из-под Офиса президента к Офису генерального прокурора. Митингующие прошли по улицам столицы с зажженными файерами.
Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.
После акции под Офисом президента колонна из нескольких сотен участников двинулась к Офису генпрокурора. Протестующие скандируют лозунги об отставке Ирины Венедиктовой. Активисты зажгли файеры, также слышны звуки разрывов петард.
Протестующие требую освободить Стерненко, а также перезапустить Высший совет правосудия и обновить судебную систему. Кроме того, организаторы говорят, что 9 марта может пройти акция возле Дома профсоюзов, где пройдет съезд судей Украины.
Фото: протесты в Киеве (РБК-Украина)
Напомним, Стерненко получил 7 лет и три месяца лишения свободы. Его признали виновным в похищении и пытках депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича в 2015 году.
На первой акции в его поддержку в Киеве произошли столкновения с полицией, были пострадавшие.