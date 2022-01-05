Казахстан охоплений протестами. Що відбувається у містах країни: подробиці

У Казахстані четвертий день тривають мітинги через різке підвищення цін на скраплений газ. Окрім Алмати, найбільше місто країни, де тривають одні із найзапекліших протистоянь, хвиля протестів котиться й іншими містами.

РБК-Україна у матеріалі зібрало подробиці подій у різних містах Казахстану.

Алмати

В місті Алмати ситуація одна з найнапруженіших. Мітингувальники вже увірвалися до міської адміністрації (акімат). Також стало відомо, що палає прокуратура міста та мерія. Люди також взяли штурмом резиденцію президента.

Крім цього, кількість постраждалих в найбільшому місті Казахстану вже б'є десятки.

Нур-Султан

У центрі столиці Казахстану багато правоохоронців, уздовж вулиць припарковані автозаки, будівлю місцевої адміністрації охороняють співробітники спецзагону швидкого реагування (СОБРу). За інформацією місцевих ЗМІ, там загалом ситуація - спокійна.

Однак у місті від сьогодні введено режим надзвичайного стану.

Актобе

У місті Актобе мітингувальникам, попри спроби силовиків відтіснити учасників, вдалося взяти штурмом акімат (міську адміністрацію). Крім цього, силовики застосовують водомети.

На вулицях міста чути вибухи та стрілянину. Проти протестувальників застосовують світлошумові гранати. Відомо, що у місті мітингувальники штурмують вже не тільки "швидкі", а й на пожежні машини, вони б'ють машини палицями та кидають каміння у лобове скло.

Актау

У місті Актау також тривають протести. Зокрема, мітингувальники захопили вантажівку з військовими. Повідомляється про понад 15 тисяч учасників акцій на площі міста.

Семей

За інформацією місцевих ЗМІ, близько тисячі людей вийшли на мітинг на площу у Семеї. Правоохоронці оточили місцеву мерію.

Аритау

Силовий розгін демонстрантів розпочався в Атирау. Раніше на центральній площі міста зібралися тисячі людей. Згодом стало відомо, що силовики в Атирау почали переходити на бік протестуючих.

Усть-Каменогорськ

У казахстанському місті Усть-Каменогорськ на центральній площі відбувається мітинг. В акції протесту біля акімату (адміністрації) беруть участь кілька сотень людей.

Павлодар

У Павлодарі близько 500 мітингувальників згрупувалися біля адміністрації Павлодарської області, яку оточили близько 50 силовиків зі щитами, передає KazTAG.

Мітингувальники скандують: "Акім! Яким!" ("Аким" - голова місцевого виконавчого органу державної влади в Казахстані - ред.), вимагаючи, щоб до них вийшов голова регіону Абилкаїр Скаков.