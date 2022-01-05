RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Протести в Казахстані: надзвичайний стан ввели по всій країні

Автор: Дмитро Левицький

Протести в Казахстані не вщухають, тому влада країни вирішила вдатися до рішучіших кроків. Президент Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NUR.KZ.

Вчора Токаєв на тлі масових протестів запровадив надзвичайний стан в Алмати, Нур-Султані, а також Мангістауській та Алматинській областях. Сьогодні надзвичайний стан діяв вже у 8 регіонах Казахстану. У столиці та Алмати також діє комендантська година.

Після посилення заворушень, захоплення адмінбудівель та аеропорту "Алмати" президент вирішив ввести надзвичайний стан по всьому Казахстану.

Нагадаємо, сьогодні Токаєв заявив, що забрав посаду в Нурсултана Назарбаєва, а також пообіцяв діяти жорстко.

Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанАлматыНадзвичайний стан