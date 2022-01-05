Протести в Казахстані: надзвичайний стан ввели по всій країні

Протести в Казахстані не вщухають, тому влада країни вирішила вдатися до рішучіших кроків. Президент Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NUR.KZ .

Вчора Токаєв на тлі масових протестів запровадив надзвичайний стан в Алмати, Нур-Султані, а також Мангістауській та Алматинській областях. Сьогодні надзвичайний стан діяв вже у 8 регіонах Казахстану. У столиці та Алмати також діє комендантська година.

Після посилення заворушень, захоплення адмінбудівель та аеропорту "Алмати" президент вирішив ввести надзвичайний стан по всьому Казахстану.