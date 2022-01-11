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Бізнес-втрати через заворушення в Казахстані перевищили 220 млн доларів

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Казахстан, Вівторок 11 січня 2022 10:41
Бізнес-втрати через заворушення в Казахстані перевищили 220 млн доларів Фото: протести в Казахстані (t.me nexta_live)
Автор: Ольга Белей

Збиток, який зазнав бізнес через заворушення в Казахстані, становить близько 95,3 млрд тенге (понад 220 млн доларів). Велика частина втрат припадає на Алмати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну палату підприємців Казахстану.

"Загальна сума збитку склала, за приблизними підрахунками, понад 95,3 млрд тенге, в Алмати - 93,8 млрд тенге", - йдеться в повідомленні.

Бізнес постраждав у дев'яти регіонах.

"Виявлено 1 528 постраждалих суб'єктів бізнесу, розташованих в 1 709 об'єктах, з них в Алмати - 1 408 суб'єктів, розташованих в 1 578 об'єктах. Найбільш постраждалими галузями виявилися торгівля - 1 448, громадське харчування - 32, фінсектор - 37, логістика - 9 і ЗМІ - 2", - повідомили в Нацпалаті.

У відомстві уточнюють, що бізнес постраждав як від мародерства, так і від неможливості проводити операції через відключення інтернету. Нацпалата продовжує оцінювати збитки в міру надходження інформації.

Нагадаємо, протести у Казахстані спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

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