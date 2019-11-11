Під час нічних зіткнень з силовиками в Іраку 130 демонстрантов отримали поранення

Під час нічних сутичок із силовиками в місті Насірія на півдні Іраку четверо людей загинуло та 130 поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що це сталося під час заворушень поблизу місцевого директорату з питань освіти, коли силові структури застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. За даними комісії, деякі поранені перебувають у тяжкому стані.

Тим часом представниця ООН в Іраку Жанін Генніс-Пласхарт 11 листопада зустрілася з шиїтським лідером Іраку Верховним аятоллою Алі ас-Сістані в священному для шиїтів місті Наджаф. Метою зустрічі було обговорення низки реформ, які ООН запропонувала напередодні.

За словами Генніс-Пласхарт, ас-Сістані заявив, що підтримує проведення серйозних реформ у розумний період часу. Однак, додає вона, клірик висловив занепокоєння тим, що політичні сили недостатньо серйозно налаштовані впровадити ці реформи.

Нагадаємо, починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинули 319 демонстрантів. За даними комітету з прав людини при парламенті Іраку, ще 15 тис. людей отримали поранення. Протести охопили Басру, Ед-Диванию, Кербелу, Васіт і Кіркук.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 жовтня прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді заявив, що йде у відставку на тлі масових протестів і вбивств силовиками демонстрантів.