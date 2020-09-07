Протести демонструють рішучість білорусів домогтися демократії, - ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликає Білорусь до інклюзивної діалогу на тлі протестів. Він зазначив, що не дивлячись на арешти, люди прагнуть домогтися демократії.
Про це він написав у своєму Twitter.
Він зазначив, що "вражаючі масові демонстрації" в Мінську та інших містах демонструють рішучість білоруського народу домогтися своїх свобод, прав і демократії.
"І все це незважаючи на арешти, залякування і насильство з боку влади Білорусі. Необхідний інклюзивний національний діалог", - заявив Боррель.
Нагадаємо, на протестах в Білорусі 6 вересня силовики затримали сотні демонстрантів. Серед затриманих підліток, літні люди і рятувальники.
РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликав Європейський союз надати "змістовну і відчутну допомогу" білоруської опозиції.