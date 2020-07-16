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У Болгарії троє міністрів підуть у відставку через масові протести

Софія, Четвер 16 липня 2020 11:35
У Болгарії троє міністрів підуть у відставку через масові протести
Фото: Бойко Борисов (government.bg)
Автор: Андрій Козловський

Борисов заявив, що до кінця тижня повідомить, чи піде уряд у відставку найближчим часом

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов попросив міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ залишити посади через масові протести в країні, які тривають там тиждень. Однак мітингувальники вимагають, щоб і сам голова уряду та головний прокурор пішли у відставку через корупцію на високому політичному рівні.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, звільнення трьох ключових міністрів пов'язане з припущеннями, що вони працювали в змові з опозиційною етнічною турецькою партією РПС ("Рух за права і свободи") і її старшим членом, бізнесменом і медіамагнатом Деляном Пеєвським.

"Такі припущення мають негативний вплив на партію", - заявили в партії прем'єр-міністра ГЕРБ.

Також Борисов заявив, що до кінця тижня прийме рішення, чи залишиться уряд працювати до запланованих виборів наступної весни, чи піде у відставку.

Віцепрем'єр Томіслав Дончев заявив, що є три варіанти вирішення ситуації.

"Уряд залишається, йде у відставку або в цьому парламенті формується новий уряд", - сказав він.

Нагадаємо, у болгарській столиці Софії відбувається протест проти уряду на підтримку чинного президента Румена Радєва.

В результаті протестів постраждали щонайменше 60 осіб, серед яких і поліцейські.

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