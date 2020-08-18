Протести в Білорусі: слідчий СК подав у відставку

Слідчий закликав білорусів боротися до кінця
Слідчий Слідчого комітету Білорусі подав у відставку і закликав білорусів боротися до кінця. Це рішення він прийняв на тлі масових протестів в країні.
Відповідну заяву він опублікував в Instagram.
У Instagram з'явилася фотографія посвідчення слідчого і його рапорт про звільнення зі зверненням до білорусів.
"Співгромадяни борються до переможного кінця, виганяючи диктатора і беззаконня з ним!", - написав він.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко нагородив силовиків медалями за бездоганну службу.
Раніше він в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.
Нагадаємо, за перші три доби, за даними МВС, було затримано близько 6700 людей, двоє людей загинули, при цьому постраждали більше 100 силовиків.