Протести в Білорусі: слідчий СК подав у відставку

Слідчий Слідчого комітету Білорусі подав у відставку і закликав білорусів боротися до кінця. Це рішення він прийняв на тлі масових протестів в країні.

Відповідну заяву він опублікував в Instagram.

У Instagram з'явилася фотографія посвідчення слідчого і його рапорт про звільнення зі зверненням до білорусів.

"Співгромадяни борються до переможного кінця, виганяючи диктатора і беззаконня з ним!", - написав він.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко нагородив силовиків медалями за бездоганну службу.

Раніше він в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.

Нагадаємо, за перші три доби, за даними МВС, було затримано близько 6700 людей, двоє людей загинули, при цьому постраждали більше 100 силовиків.