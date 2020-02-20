Протестувальникам у Нових Санжарах пригрозили кримінальною відповідальністю

Через протести у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих українців з Уханя поліція проводить роз'яснювальну роботу з агресивними активістами. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, в селищі проходить акція протесту.

"Коли працівники поліції просили розблокувати дорогу, ті, хто заблокував, відмовилися виконувати вимоги поліцейських. При спробі розблокувати цю дорогу кілька людей агресивно налаштованих вступили в протистояння з поліцейськими, і сталося зіткнення", - зазначив Сулаєв.

Він також повідомив, що найбільш активних і агресивно налаштованих людей відтіснили від натовпу.

"У мене інформація про 12 осіб. Їм роз'яснили, які можуть бути наслідки за порушення вимог чинного законодавства. Їм роз'яснили, що може бути не тільки адміністративна, але й кримінальна відповідальність. Поки затриманих у нас немає", - додав Сулаєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що літак з евакуйованими з Уханя прилетів до Харкова. Очікується, що незабаром їх відвезуть в медичний центр Національної гвардії в Нових Санжарах.