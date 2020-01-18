Через протестувальників Макрона з дружиною евакуювали з театру

Ілюстративне фото (flickr.com/finnishgovernment)

Макрон разом зі своєю дружиною Бріжит відвідав театр Буф-дю-Нор в Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон був змушений покинути паризький театр, куди намагалися прорватися протестуювальники проти пенсійної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Наголошується, що Макрон разом зі своєю дружиною Бріжит Макрон відвідав театр Буф-дю-Нор в Парижі. Протестувальники спробували зайти всередину театру, проте сили правопорядку відтіснили їх. Через деякий час правоохоронці утворили коридор, дозволяючи автомобілю, в якому, ймовірно, перебувало подружжя Макронів, від'їхати від будівлі театру.

Телеканал з посиланням на оточення президента Франції зазначає, що Макрон не перестане після події відвідувати театри зі своєю дружиною.

Нагадаємо, 5 грудня у Франції почалася безстроковий загальнонаціональний страйк проти оголошеної урядом пенсійної реформи, в результаті якої деякі категорії французів, у тому числі працівники сфери транспорту, можуть позбутися низки привілеїв і спеціальних режимів виходу на пенсію.

РБК-Україна писало, що верховний комісар Франції з пенсій Жан-Поль Делевое подав у відставку. Її пов'язують з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, за якою в країні почалися масові страйки.

Останній раз у Франції масштабні протести відбувалися в середині листопада 2019 року. Тоді в результаті заворушень були затримано більше 100 осіб в Парижі.