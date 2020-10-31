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Парламентські вибори в Грузії: лідирує правляча партія

Тбілісі, Субота 31 жовтня 2020 18:53
Парламентські вибори в Грузії: лідирує правляча партія
Фото: прапор Грузії (flickr.com/macbenoy)
Автор: Дмитро Левицький

У Грузії завершилося голосування на парламентських виборах. Екзит-поли почали публікувати перші результати.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За результатами екзит-полів, проведених компаніями IPSOS, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research на замовлення грузинських телеканалів, на парламентських виборах впевнено перемагає правляча партія "Грузинська мрія".

Лідер партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі вже оголосив про перемогу та подякував виборцям за підтримку.

Друге місце, за даними екзит-полів, посідає опозиційна партія "Єдиний національний рух - Сила в єдності". За попередніми оцінками, опозиціонери набирають від 23 до 33%.

Нагадаємо, опозиційна партія "Єдиний національний рух" запропонувала кандидатуру колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра у разі перемоги на виборах.

Як писало РБК-Україна, Саакашвілі погодився очолити грузинський уряд "на стабілізаційний період", якщо опозиція переможе на виборах.

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