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Протестувальники в Гонконзі прорвалися в будівлю парламенту


Демонстранти протестують проти ухвалення закону про екстрадицію

Учасники протесту проти ухвалення закону про екстрадицію в Гонконзі прорвалися в будівлю місцевого парламенту. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що 100 демонстрантів прорвалися в парламент близько 21:00 за місцевим часом (16:00 за київським) і спробували відкрити запасні виходи. Поліцейські, які перебували у бічних виходів, відступили.

Демонстранти увірвалися до парламенту з гаслом "Відкличте закон про екстрадицію". Тисячі інших протестувальників зайняли територію перед будівлею та передають до його дверей парасольки і металеві прути. Також вони розбили скляні двері в парламентській бібліотеці, почали трощити портрети президентів і розпорошили чорну фарбу з балончика на герб Гонконгу. Однак більшість з них стовпилися на першому поверсі.

 

Нагадаємо, в Гонконзі 16 червня кілька тисяч чоловік вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам з-за скандального законопроекту про екстрадицію.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам зупинила просування суперечливого закону, який дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Однак протестувальники пообіцяли розпочати нову хвилю демонстрацій 16 червня.

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