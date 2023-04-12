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Протестный потенциал жителей РФ с начала войны упал до минимума: против чего готовы выступать

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Москва, Среда 12 апреля 2023 15:02
Протестный потенциал жителей РФ с начала войны упал до минимума: против чего готовы выступать Фото: жители России не готовы бунтовать (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После начала войны с Украиной протестный потенциал жителей России резко снизился и находится на низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

В марте 2023 года доля жителей Росси, ожидающих протесты с экономическими требованиями, практически не изменилась с осени прошлого года: в ноябре такие протесты считали возможными 17% опрошенных, в марте - 18%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах, составила 16% (в ноябре - 15%).

Еще в конце 2021 года протестов ожидали 30%, а 21% были готовы принять участие.

Протестный потенциал жителей РФ с начала войны упал до минимума: против чего готовы выступать

Кроме того, практически на неизменном уровне осталась оценка потенциала протестов с политическими требованиями: их считают возможными 16% опрошенных (в ноябре - 17%). Готовность участвовать в такого рода протестах составила 12% - как и осенью 2022 года.

В конце 2021 года ждали протестов 27%, а 17% были готовы к участию.

Протестный потенциал жителей РФ с начала войны упал до минимума: против чего готовы выступать

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 марта 2023 года среди 1633 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-центра", в конце марта 2023 года 72% жителей России поддерживают войну против Украины.

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