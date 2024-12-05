Протесты в Тбилиси: первая ночь без разгонов, однако задержания активистов продолжаются

Отмечается, что продолжавшаяся возле здания парламента очередная акция протестов закончилась без применения водометов, слезоточивого газа или других средств подавления, что стало исключением на фоне предыдущих дней протеста.

Однако сообщается, что грузинская полиция все же задержала двух человек после спора по улице Чичинадзе.

Также отмечается, что еще трое демонстрантов были задержаны возле станции метро "Площадь Свободы" во время обысков.

Сообщается, что протестующие разошлись ближе к 4:00 утра (2:00 по Киеву) после перехода к площади Республики.

Протесты в Грузии

После победы в октябре пророссийской партии "Грузинская мечта" во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, 29 ноября посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский впервые прокомментировал ситуацию в Грузии после заявления премьера об отложении процесса евроинтеграции до 2028 года.

Герчинский подчеркнул, что оно противоречит стремлениям большинства грузин и политике, которую декларировали грузинские власти.

Кроме того, в конце ноября в Грузии начались массовые протесты. Причиной стала не только отсрочка переговоров о вступлении в ЕС, но и результаты октябрьских выборов, а также ощутимо изменившийся общий курс страны.

При решении правительства полиция и силовики постоянно разгоняли акции протеста в Тбилиси, применяя силу и спецсредства. Были задержаны сотни человек, а также зафиксированы нападения на демонстрантов и журналистов.

Министерство внутренних дел объясняет действия правоохранителей ответом на "насилие" со стороны протестующих. Впрочем, правозащитные организации и омбудсмен заявили, что насилие было применено даже к мирным участникам акций.

Добавим, что в свою очередь ЕС фактически объявил об остановке вступления Грузии в союз. Подробности - в материале РБК-Украина.