Протесты в Миннесоте: Трамп не исключил использование армии, — Reuters

Власти США столкнулись с резким обострением ситуации в одном из северных штатов на фоне иммиграционных рейдов. Массовые протесты, применение силы федеральными агентами и жесткая риторика Белого дома привели к обсуждению возможности привлечения армии для восстановления порядка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агенства Reuters.
Президент США Дональд Трамп 15 января заявил о готовности задействовать Закон о восстании 1807 года для развертывания военных сил в Миннесоте, если власти штата, по его словам, не смогут остановить насилие и действия "профессиональных агитаторов".
Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях, подчеркнув, что намерен защитить сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).
Протесты в Миннеаполисе продолжаются уже более недели после того, как агент ICE смертельно ранил гражданина США, а затем произошел еще один инцидент со стрельбой в ходе попытки задержания выходца из Венесуэлы.
По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), мужчина попытался скрыться, после чего был ранен в ногу. Эти события вызвали новую волну акций, которые перекинулись и на другие города.
В район Миннеаполиса уже направлены около 3000 федеральных офицеров, патрулирующих улицы в военной экипировке и масках.
Их присутствие сопровождается ежедневными протестами, во время которых применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
После разгона одной из акций неизвестные повредили автомобиль, который, как предполагалось, принадлежал федеральным структурам.
DHS сообщило, что раненый венесуэлец Хулио Сезар Соса-Селис ранее находился в США по гуманитарной программе, отмененной администрацией Трампа.
В ведомстве заявили, что он оказывал сопротивление при задержании. При этом Reuters отмечает, что независимо подтвердить изложенную версию событий не удалось, а судебные документы указывают лишь на мелкие правонарушения в его прошлом.
Власти Миннесоты и администрация Трампа взаимно обвиняют друг друга в провоцировании насилия. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал действия ICE вторжением и заявил об «огидном и недопустимом поведении» службы.
Штат уже подал иск против федеральных властей, а правозащитники требуют ограничить расширение операций ICE. Суд рассматривает возможность временных ограничений, решение ожидается в ближайшие дни.
Закон о восстании 1807 года позволяет президенту использовать армию или национальную гвардию для подавления внутренних беспорядков.
По данным экспертов, он применялся около 30 раз за всю историю США, а решение о его использовании остается исключительной прерогативой главы государства.
Возможное задействование военных в Миннесоте почти наверняка приведет к новым судебным спорам.
Напоминаем, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает масштабное расширение системы иммиграционного содержания, планируя создать семь центров, рассчитанных в общей сложности более чем на 80 тысяч задержанных, для чего власти ищут подрядчиков и изучают возможность переоборудования промышленных объектов под крупные места размещения мигрантов.
Отметим, что власти США усиливают курс на сокращение числа нелегальных мигрантов, рассматривая введение финансовых стимулов для тех, кто согласится добровольно покинуть страну до конца года, на фоне дальнейшего ужесточения иммиграционной политики и заявлений о необходимости снизить нагрузку на бюджет и систему безопасности.