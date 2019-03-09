У протестах "Жовтих жилетів" по всій Франції взяли участь понад 26 тис. осіб

Дана акція стала найслабшою з початку протестів

Во время субботних акций протеста движения "Желтые жилеты" по всей Франции приняли участие около 28600 человек, среди которых около 3 тыс. человек были на улицах Парижа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что данное число протестующих является самым низким с начала протестных движений. К примеру в прошлую субботу по стране участие принимало 39300 человек, среди которых в столице 4 тыс.

За данными управления полиции, в Париже возросло количество задержанных до 19 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции на акции "Желтых жилетов" арестовали 13 протестующих. Протестующие бросали в полицию бутылки, на что в ответ правоохранители применили слезоточивый газ, это привело к столкновениям между сторонами и к новым задержаниям.

Напомним, в Париже "желтые жилеты" заблокировали мост возле Эйфелевой башни. Активисты движения "желтых жилетов" перекрыли Йенский мост в знак протеста из-за невыполнения положений Парижского соглашения о климате, две группы демонстрантов сели на асфальт на въездах на мост.