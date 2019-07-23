У протестах в Пуерто-Ріко приймають участь 200 тис. осіб

Мітингувальники вимагають відставки губернатора країни

Понад 200 тис. людей беруть участь у протестах у місті Сан-Хуан (Пуерто-Ріко) з вимогою відставки губернатора країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Скандал вибухнув після публікації електронного листування губернатора Рікардо Росселлі, в якій він зневажливо відгукувався про жителя, з яким фотографувався і який страждає від зайвої ваги, вживав нецензурні та вульгарні вирази по відношенню до жінки-політика в Нью-Йорку і до поп-співака Рікі Мартіна.

Частина команди Росселлі знаходиться під слідством через численних випадків зловживання. При цьому сам чиновник не бажає йти у відставку.

Wow. Puerto Rico.

You don’t get this perspective from the ground.

They are Loud.

Determined.

United. pic.twitter.com/3JMmbc8NY2 — David Begnaud (@DavidBegnaud) July 22, 2019

Раніше повідомлялося, що чергова демонстрація противників закону про екстрадицію в Гонконзі переросла в серйозні зіткнення з поліцією.

РБК-Україна раніше писало, чтоъ в Парижі 152 людини були затримані у неділю, 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастилії.