ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У протестах в Пуерто-Ріко приймають участь 200 тис. осіб

Новини » Політика    23.07.2019 - 06:16
У протестах в Пуерто-Ріко приймають участь 200 тис. осіб
Фото: протести в Пуерто-Ріко (twitter.com/vicenews)

Мітингувальники вимагають відставки губернатора країни

Понад 200 тис. людей беруть участь у протестах у місті Сан-Хуан (Пуерто-Ріко) з вимогою відставки губернатора країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Скандал вибухнув після публікації електронного листування губернатора Рікардо Росселлі, в якій він зневажливо відгукувався про жителя, з яким фотографувався і який страждає від зайвої ваги, вживав нецензурні та вульгарні вирази по відношенню до жінки-політика в Нью-Йорку і до поп-співака Рікі Мартіна.

Частина команди Росселлі знаходиться під слідством через численних випадків зловживання. При цьому сам чиновник не бажає йти у відставку.

Раніше повідомлялося, що чергова демонстрація противників закону про екстрадицію в Гонконзі переросла в серйозні зіткнення з поліцією.

РБК-Україна раніше писало, чтоъ в Парижі 152 людини були затримані у неділю, 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастилії.

В Гонгонгу поліція застосувала сльозогінний газ на акції протесту У Судані зірвалися переговори між військовими і опозицією
Новини України протестПуэрто-Рико
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся