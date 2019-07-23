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В протестах в Пуэрто-Рико принимают участие 200 тыс. человек

Новости » Политика    23.07.2019 - 06:16
В протестах в Пуэрто-Рико принимают участие 200 тыс. человек
Фото: протесты в Пуэрто-Рико (twitter.com/vicenews)

Митингующие требуют отставки губернатора страны

Свыше 200 тыс. человек участвуют в протестах в городе Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) с требованием отставки губернатора страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Скандал разразился после публикации электронной переписки губернатора Рикардо Росселло, в которой тот пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.

Часть команды Росселло находится под следствием из-за многочисленных случаев злоупотребления. При этом сам чиновник не желает уходить в отставку.

Ранее сообщалось, что очередная демонстрация противников закона об экстрадиции в Гонконге переросла в серьезные столкновения с полицией. 

РБК-Украина ранее писало, чтоъ в Париже 152 человека были задержаны в воскресенье, 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии.

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