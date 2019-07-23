В протестах в Пуэрто-Рико принимают участие 200 тыс. человек

Митингующие требуют отставки губернатора страны

Свыше 200 тыс. человек участвуют в протестах в городе Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) с требованием отставки губернатора страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Скандал разразился после публикации электронной переписки губернатора Рикардо Росселло, в которой тот пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.

Часть команды Росселло находится под следствием из-за многочисленных случаев злоупотребления. При этом сам чиновник не желает уходить в отставку.

Wow. Puerto Rico.

You don’t get this perspective from the ground.

They are Loud.

Determined.

United. pic.twitter.com/3JMmbc8NY2 — David Begnaud (@DavidBegnaud) July 22, 2019

Ранее сообщалось, что очередная демонстрация противников закона об экстрадиции в Гонконге переросла в серьезные столкновения с полицией.

РБК-Украина ранее писало, чтоъ в Париже 152 человека были задержаны в воскресенье, 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии.