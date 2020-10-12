На протестах в Білорусі затримали майже 600 людей

Білоруський правозахисний центр "Весна" повідомив про 586 затриманих в ході нічних протестів у країні. Правозахисники опублікували список імен.

Відповідний список опублікований на сайті організації.

Найбільше затримали протестувальників в Мінську. Також затримані жителі Бреста, Бобруйська, Вітебська, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могильова, Молодечно.

Раніше РБК-Україна писало, що в Білорусі затримали 527 людей.

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про новий етап насильства в своїй країні. Вона заявила про сотні затриманих, масові побиття і кров.

Зазначимо, починаючи з 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту, безпосередньо в Мінську було засуджено майже 3 тисячі осіб.

Крім того, у Мінську проти мітингувальників застосовували світлошумові гранати і газ. Поблизу стели відбулися зіткнення між протестуючими і силовиками.

Додамо, що в Мінську на вимогу влади знову обмежили роботу мобільного інтернету.