На протестах в Білорусі загинули не менше 5 осіб, - правозахисники

На протестах в Білорусі з 9 серпня загинули не менше п'яти осіб. Ще семеро людей перебувають у критичному стані в реанімації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода - Білорусь" з посиланням на БелаПАН та освітньо-соціальну громадську організацію "Зьвяно".

Повідомляється, що волонтери після масових побиття протестувальників знайшли 120 осіб у лікарнях Мінська і опитали 30 постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості. На момент виходу звіту влада підтвердила загибель тільки Олександра Тарайковського.

Волонтери повідомили БелаПАН, що 25-річному Олександру Вихору, який помер в Гомелі, було відмовлено в медичній допомозі. У зв'язку з цим не ведеться розслідування його смерті і відмовлено в судово-медичній експертизі.

У правозахисників є свідчення людей, які були госпіталізовані зі зламаними ребрами, руками, травмами очей та іншими травмами, які потребують негайної медичної допомоги. Всі вони стверджують, що медична допомога була надана лише через 6-12 годин, деяким - тільки після втрати свідомості.

Зазначимо, правозахисники не приводять імена решти трьох загиблих на протестах.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я Білорусі офіційно визнало загибель двох людей на протестах.

Раніше в МВС Білорусі прокоментували смерть Олександра Тарайковського, заявивши, що силовики могли стріляти в нього з нелетальної зброї.