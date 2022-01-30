Протест проти COVID-обмежень: прем'єр Канади покинув будинок з міркувань безпеки

Прем'єра Канади Джастіна Трюдо і його сім'ю з міркувань безпеки перевезли з їхнього будинку в інше місце в Оттаві. У столиці Канади проходять протести проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC .

Місцеперебування прем'єра не розкривається.

У демонстрації беруть участь тисячі далекобійників та інших протестувальників. Вони закликають до скасування обов'язкової вакцинації та інших обмежень. Поліція очікує, що в акції братимуть участь до 10 тис.осіб.

Далекобійники не згодні з вимогою паспортів про вакцинацію у водіїв, які перетинають кордон з США. Вони вимагають також скасувати інші обмеження. Минулого тижня з Британської Колумбії до столиці виїхала колона вантажівок.