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Протест проти COVID-обмежень: прем'єр Канади покинув будинок з міркувань безпеки

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Оттава, Неділя 30 січня 2022 03:05
Протест проти COVID-обмежень: прем'єр Канади покинув будинок з міркувань безпеки Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єра Канади Джастіна Трюдо і його сім'ю з міркувань безпеки перевезли з їхнього будинку в інше місце в Оттаві. У столиці Канади проходять протести проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Місцеперебування прем'єра не розкривається.

У демонстрації беруть участь тисячі далекобійників та інших протестувальників. Вони закликають до скасування обов'язкової вакцинації та інших обмежень. Поліція очікує, що в акції братимуть участь до 10 тис.осіб.

Далекобійники не згодні з вимогою паспортів про вакцинацію у водіїв, які перетинають кордон з США. Вони вимагають також скасувати інші обмеження. Минулого тижня з Британської Колумбії до столиці виїхала колона вантажівок.

У четвер, 27 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на самоізоляцію. Раніше він контактував з людиною, у якої виявили коронавірус.

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