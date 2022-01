Протест против COVID-ограничений: премьер Канады покинул дом из соображений безопасности

Местонахождение премьера не раскрывается.

В демонстрации участвуют тысячи дальнобойщиков и других протестующих. Они призывают к отмене обязательной вакцинации и других ограничений. Протест носит мирный характер. Полиция ожидает, что в акции примут участие до 10 тыс. человек.

Дальнобойщики не согласны с требованием паспортов о вакцинации у водителей, которые пересекают границу с США. Они требуют также отменить другие ограничений. На прошлой неделе из Британской Колумбии в столицу выехала колонна грузовиков.

Drone view of the protest in Ottawa.



More and more people continue to show up. #freedomconvoy #TruckersForFreedom2022 @BezirganMocha pic.twitter.com/ZdGL0OERyx