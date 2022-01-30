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Протест против COVID-ограничений: премьер Канады покинул дом из соображений безопасности

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Оттава, Воскресенье 30 января 2022 03:05
Протест против COVID-ограничений: премьер Канады покинул дом из соображений безопасности Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Премьера Канады Джастина Трюдо и его семью по соображениям безопасности перевезли из их дома в другое место в Оттаве. В столице Канады проходят протесты против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Местонахождение премьера не раскрывается.

В демонстрации участвуют тысячи дальнобойщиков и других протестующих. Они призывают к отмене обязательной вакцинации и других ограничений. Протест носит мирный характер. Полиция ожидает, что в акции примут участие до 10 тыс. человек.

Дальнобойщики не согласны с требованием паспортов о вакцинации у водителей, которые пересекают границу с США. Они требуют также отменить другие ограничений. На прошлой неделе из Британской Колумбии в столицу выехала колонна грузовиков.

В четверг, 27 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел на самоизоляцию. Ранее он контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус.

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