ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр Канади пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 18:45
Прем'єр Канади пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 27 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на самоізоляцію. Раніше він контактував з людиною, у якого виявили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трюдо в Twitter.

За словами Трюдо, результат його експрес-тесту був негативним. Він буде перебувати на самоізоляції п'ять днів.

"Вчора ввечері я дізнався, що міг заразитися COVID-19. Результат мого експрес-тесту був негативним. Я дотримуюся правил Департаменту охорони здоров'я Оттави і ізолююся на п'ять днів", - написав він.

При цьому Трюдо додав, що відчуває себе добре і буде працювати вдома.

"Залишайтеся в безпеці - і, будь ласка, робіть щеплення", - написав він.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян захворів коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джастін Трюдо Коронавірус Канада
NEWS
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії