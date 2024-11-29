Протест против власти. Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции

Грузинский дипломат отметил, что вместе с другими коллегами в течение двух десятилетий активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

"Наши неутомимые усилия не должны быть взорваны или скомпрометированы никоим образом", - написал Берденишвили.

Дипломат поддержал протесты в Грузии. Берденишвили добавил к посту в соцсети хэштег против насилия в отношении мирных митингующих.