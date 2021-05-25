Протасевича били у в'язниці Білорусі, - МЗС Польщі

Він повідомив, що польське зовнішньополітичне відомство налагодило контакт з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я.

"На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини", - сказав Яблонський.

Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.

Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.