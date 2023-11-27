RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Просят сохранять тишину. В ВСУ призвали не портить сюрпризы для россиян

Фото: в ВСУ призвали не портить сюрпризы для россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцев и журналистов просят не распространять намеки о событиях на фронте преждевременно, чтобы не портить сюрпризы россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Украинцы, медийщики, лидеры мнений. Вооруженные Силы Украины призывают вас не портить россиянам сюрпризы. Поверьте, мы лучше знаем, как трудно бывает удержаться, когда хочешь сообщить интересные новости. Но сейчас не время для намеков, что, мол, где-нибудь может случиться что-то интересное", - сказано в сообщении. 

При этом в Страткоме отметили, что чем более неожиданными будут для врага сюжетные повороты, тем лучше будет для всех украинцев. 

Поэтому там призвали помогать Вооруженным силам Украины и сохранять тишину. 

Успехи ВСУ на Мелитопольском направлении

Напомним, ранее Институт изучения войны обнародовал информацию о том, что украинским защитникам удалось продвинуться на Мелитопольском направлении

В частности, российские пропагандисты утверждают, что наши военные наступают в сторону села Новофедоровка. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины