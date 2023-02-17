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Продвигаются на метры, ценой тысяч жизней: Уоллес высмеял российское наступление

Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская армия продолжает нести огромные потери в войне во время наступления. Пока нет никаких признаков того, что враг улучшил свою тактику "мясорубки".

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет РБК-Украина со ссылкой на Financal Times.

Во время выступления в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Воллес заявил, что россияне во время наступления продвигаются на метры, а не на километры. В частности, западные союзники Украины еще больше настроены помочь ВСУ отбить врага и одним из четких признаков этого является усиление поддержки со стороны США, которые сейчас "настроены довести конфликт до конца".

"На сегодня нет никаких доказательств большого, большого российского наступления. То, что мы видим, - это продвижение на всех фронтах, но ценой тысяч жизней... Мы должны поставить под сомнение утверждение, что они могут идти дальше", - заявил министр.

По словам Уоллеса, с начала полномасштабного вторжения России, было убито или ранено не менее 180 тысяч российских оккупантов, а также потеряно две трети танков армии.

В то же время, несмотря на потери, пока нет признаков того, что Россия изменила свой подход к ведению боевых действий, который Уоллес назвал "мясорубкой".

"Российских новобранцев все еще пихают в мясорубку. И я не уверен, что это надолго, даже для России, потому что у 180 000 человек есть жены, матери, сестры и друзья, и становится невозможным скрыть масштабы этих потерь от российского народа", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала российское наступление жалким и добавила, что диктатор Владимир Путин достаточно самоуверен, если верит, что он может победить Украину.

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