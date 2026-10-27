Продвижение под землей - более 15 км: Зеленский об операции "Велес" под Купянском

По словам главы государства, операцию производит 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

"Уже уничтожено более сотни российских окупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей - более 15 километров", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что российские оккупанты уже пытались использовать подземные газовые коммуникации для продвижения через позиции ВСУ и перехода к штурмовым действиям.

"Украинские воины успешно трансформировали эту тактику, модернизировали ее, сделали значительно более продуманной и технологичной. Берем жизнь наших людей, наносим урон оккупанту и достигаем определенных целей на Купянском направлении", - подчеркнул глава государства.