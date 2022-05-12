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"Прострілювали коліна полоненим із РФ". Пропагандисти поширюють новий фейк про ЗСУ

Фото: російські пропагандисти вигадують фейки про "звірства" ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

До створення фейків про війну в Україні російські пропагандисти "залучають" навіть іноземних журналістів. Пропагандистські ЗМІ повідомили про гуманітарну місію французького журналіста Адрієна Боке в Україні, який нібито став свідков злочинів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Я бачив, як українські військові прострілювали коліна російським полоненим і стріляли в голову військовим у званні вище за офіцерського", - розповів журналіст про "звірства" ЗСУ.

В Центрі підкреслюють, що слова журналіста - фейк.

Як повідомлялося, раніше в Росії запустили фейк про атаку на острів Зміїний та президента Володимира Зеленського.

Також, намагаючись приховати численні втрати в Україні, російські пропагандисти вигадують нові фейки. Один із них - за участю лікаря з полку "Айдар".

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