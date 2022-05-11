Російські пропагандисти вигадали новий фейк про атаку на Зміїний за участю Зеленського

В Росії продовжують вигадувати фейки про війну з Україною. Наразі розповсюджується фейк про атаку на острів Зміїний та президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти намагаються розгорнути дискредитаційну кампанію проти президента", - йдеться в повідомленні.

Пропагандисти стверджують, що "попри те, що Генштаб України був проти самовбивчої атаки на Зміїний, за порадою британських консультантів Зеленський віддав наказ про проведення операції на острові".

Відзначимо, острів Зміїний знаходиться приблизно в 48 км від південного краю материкової частини України в північно-західній частині Чорного моря. Хоча його площа складає всього близько 18 гектарів, в минулорічному звіті незалежного аналітичного центру Атлантичної ради він названий ключовим елементом морських територіальних претензій України в Чорному морі.