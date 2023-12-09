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Простоял почти 70 лет. В Киеве демонтировали памятник Щорсу

Фото: памятник Щорсу в Киеве демонтировали 9 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Виталий Носач

Памятник военному командиру большевиков Николаю Щорсу в центре Киева демонтировали 9 декабря. Монумент простоял почти 70 лет.

Что известно об истории "падения" противоречивого памятника - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: фото и видео РБК-Украина, Telegram-канал КГГА, Wikipedia.

На рассвете 9 декабря в Киеве начали демонтаж памятника Щорсу. Около 13:30 почти 14-метровый монумент был полностью демонтирован. В дальнейшем он будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. Антонова.

 

Кто такой Щорс

Николай Щорс родился в Черниговской области в 1895 году. Щорс был одним из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны, а также участником украинских красногвардейских повстанческих формирований.

С 1930-х годов советские власти активно использовали образ Щорса для пропаганды как одного из лидеров большевистской "революции" в Украине, советского героя "гражданской войны" в борьбе против "петлюровцев".

Смерть Щорса до сих пор остается тайной, точно неизвестно, как он погиб. Но установлено, что его убили с близкого расстояния выстрелом в затылок.

История "падения" Щорса

Ранее на месте памятника Щорсу на бульваре Тараса Шевченко в Киеве стоял памятник украинскому предпринимателю и меценату Алексею Бобринскому.

Монумент Щорсу отдал приказ поставить диктатор Иосиф Сталин. В 1949 году была установлена конная статуя, а в 1954 году была открыта бронзовая скульптура, которая и достояла до наших дней.

Дискуссии о демонтаже противоречивого памятника продолжаются с Революции достоинства. Но окончательное решение принять никак не могли. На постаменте время от времени появлялись надписи "кат", "демонтируйте меня" и "декоммунизация".

Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятника еще в 2017 году. Но препятствием стал охранный статус, который имел монумент Щорса.

В начале ноября 2023 года Кабмин принял решение об изъятии памятника из государственного реестра памятников национального значения. Это позволило снести постамент.

 

Напомним, в ноябре в Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

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Киев