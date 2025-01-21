Простого решения войны РФ против Украины не существует, - министр обороны Италии

Помощь Украине от Италии

Напомним, в конце 2024 года правительство Италии поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи.

Отметим, Италия поставляет Украине широкий спектр вооружения и техники. В частности, крылатые авиационные ракеты Storm Shadow для ударов на расстоянии до 300 км.

Также известно о поставках самоходных артиллерийских установок M109, зенитных ракет, систем Spada и Skyguard, гаубиц PzH-2000 и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, Италия вместе с Францией передавала зенитный ракетный комплекс SAMP-T, который способен сбивать баллистические ракеты.

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