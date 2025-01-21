Простого решения войны РФ против Украины не существует, - министр обороны Италии

Простого решения войны России против Украины не существует. Поэтому необходимо продолжать оказывать помощь Киеву, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время слушаний в Сенате относительно продолжения военной помощи Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Крозетто подчеркнул необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.
"Простого или немедленного решения не появилось. Наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые неизбирательно поражают военные и гражданские цели в Украине", - отметил глава Минобороны Италии.
По его словам, итальянское правительство думает о том, "чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения прочного мира".
Напомним, в конце 2024 года правительство Италии поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи.
Отметим, Италия поставляет Украине широкий спектр вооружения и техники. В частности, крылатые авиационные ракеты Storm Shadow для ударов на расстоянии до 300 км.
Также известно о поставках самоходных артиллерийских установок M109, зенитных ракет, систем Spada и Skyguard, гаубиц PzH-2000 и реактивных систем залпового огня.
Кроме того, Италия вместе с Францией передавала зенитный ракетный комплекс SAMP-T, который способен сбивать баллистические ракеты.
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