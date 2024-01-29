Просто оправдание. В ГУР отреагировали на заявления Путина по поводу падения Ил-76

"Что касается слов человека, похожего на Путина в данной ситуации, он как всегда лукавит. Во-первых, неоднократно фиксировались "дружественный огонь" и сбитие российскими средствами противовоздушной, противоракетной обороны российских самолетов в разных уголках и Российской Федерации, и оккупированных территорий, рядом с линией фронта. Кроме того, если говорить о системе "свой-чужой", она не всегда срабатывает, а в случае расчетов переносных комплексов, которыми также насыщен Белгород, это вообще не является аргументом. Поэтому, конечно, эти слова являются скорее оправданием", - рассказал Юсов.

В частности представитель ГУР отметил, что во время заседания Совета безопасности ООН страна-террорист не предоставила никаких подробностей, или же доказательств того, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. По его словам, он ожидал, что на фоне потока пропагандистских заявлений, Россия сможет предоставить хоть какой-то фактаж, впрочем, ничего нового предоставлено не было, в связи с чем, следствие продолжается.

"Что касается судьбы этих людей, конечно, мы должны приложить все усилия, чтобы выяснить ее, это обязательно будет сделано. И тема с международным расследованием для Украины точно не раскрыта", - отметил Юсов.

Что заявил Путин

Комментируя сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области, диктатор заявил, что самолет был поражен якобы украинскими военными с помощью систем ПВО иностранного производства.

"Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоят системы "свой-чужой" и сколько бы оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы", - заявил Путин.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.