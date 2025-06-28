Этого не скажут учителя. Кто из классиков украинской литературы имел однополые отношения
Многие известные украинские писатели творили в условиях жесткой цензуры не только политической, но и личностной. Их сексуальная идентичность или скрывалась, или маскировалась под "неоднозначные" образы и аллюзии.
Какие украинские художники, принадлежали или могли принадлежать к ЛГБТК+ сообществу, рассказывает РБК-Украина.
Павел Тычина
Его ранняя поэзия полна нежности, чувственности и эмоциональной глубины, часто обращенной к "неопределенному" или мужскому лирическому герою.
Личная жизнь Тычины оставалась таинственной, а женился он только под давлением партийного руководства.
Некоторые исследователи, в частности Евгений Барабаш, говорят о возможной гомоэротической части в его произведениях и жизни. Прямых доказательств нет, однако квир-интерпретация его поэзии вполне легитимна.
Павел Тычина (фото: Википедия)
Николай Зеров
Лидер неоклассиков, эрудит и переводчик. Известен своей сдержанностью в личной жизни.
Некоторые литературоведы намекали на "особую приверженность" к ученикам-мужчинам, но документальных подтверждений нет.
Его произведения не содержат откровенно эротических мотивов, но квир-подтекст могут видеть через символизм и мифологические аллегории.
Михайль Семенко
Футурист, бунтарь и поэт-экспериментатор. В его произведениях присутствует телесность, ирония и андеграундный дух.
Некоторые исследователи предполагают бисексуальность или как минимум квир-сознание, учитывая его нарушение табу и литературную провокационность. Прямых доказательств также нет.
Михаил Семенко, 1928 (фото: Википедия)
София Яблонская
Украинская путешественница, писательница и фотограф. В письмах и произведениях просматривается сильная эмоциональная привязанность к женщинам.
Ее героини - независимые, телесные, иногда романтически связанные. Исследователи и эксперты интерпретируют это как проявление бисексуальности или по крайней мере квир-позиции.
Леся Украинка
Ее эпистолярное наследие содержит глубокие, интимные обращения к женщинам, особенно к Ольге Кобылянской: "Я тебя люблю, мой друг ясный".
В произведениях Леси - например "Каменный хозяин", "В пуще", "Одержимая" - часто прослеживаются темы внутренней борьбы, власти, идентичности.
Хотя публично она не говорила о своей сексуальности, письма и тексты оставляют основания для квир-интерпретаций.
Леся Украинка и Рада Драгоманова (фото: Википедия)
Ольга Кобылянская
Феминистка и модернистка. Ее роман "Valse mélancolique" - первый в украинской литературе, где женская любовь изображена с пониманием и симпатией.
В переписке с Лесей Украинкой - чувственные, почти эротические элементы: "Ты моя солнечная мечта".
Это не просто дружба - это глубокая эмоциональная привязанность, которую сегодня можно трактовать как квир-связь.
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