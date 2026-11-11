"Проще давить на нас": Зеленский отверг соглашение с выходом Украины из Донбасса

Украина не готова к соглашению, предусматривающему выход из Донбасса, и не доверяет Путину. Давить на Киев проще, чем на Москву, но Украина рассчитывает, что США вместе с Европой найдут другой путь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Дублине.
Зеленский объяснил, почему от Киева требуют уступок, а не Москвы.
"Это простой способ, как говорить с россиянами: давить на нас, чтобы мы покинули Донбасс, и будет соглашение. Мы не готовы к такому соглашению, мы не готовы доверять Путину", - заявил президент.
В то же время Зеленский выразил надежду, что Вашингтон будет искать другой подход к завершению войны.
"Конечно, проще давить на нас, но я надеюсь, что США найдут другой путь с Европой. Мы рассчитываем на это", - сказал он.
Россия на переговорах пытается подкрепить свои требования по Донбассу заявлениями об успехах на фронте. По словам Зеленского, российская делегация в Абу-Даби утверждала, что оккупировала половину подконтрольной Украине части Донбасса, и об этом серьезно говорили представители российских военных и разведки. Президент подчеркнул, что такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, а Путин живет в другой реальности.
Подобные вбросы появлялись и раньше. Российское командование докладывало Путину о якобы захвате Доброполья, однако выяснилось, что это неправда. В частности, эти заявления опроверг руководитель ОП Кирилл Буданов.