ПриватБанк сделал заявление о платежных картах: может заинтересовать пенсионеров

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, карточки системы "Простір" заинтересуют тех клиентов, которые получают пенсионные и социальные выплаты от государства.

“Сегодня у клиентов банка при оформлении платежной карты есть выбор между картами международных и национальной платежных систем. ПриватБанк выпускает карты "Простір" как обычные карты для выплат, такую ​​карту можно оформить для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутренне перемещенным лицам, или просто как карту для расчетов”, - объяснил Дмитрий.

Что такое "Простір"

"Простір" - государственная карточная платежная система созданная Национальным банком Украины. Участниками системы "Простір" являются банки и небанковские учреждения.

Карточками "Простір" можно пользоваться по всей Украине, оплачивать коммунальные услуги, такси, совершать покупки через интернет, снимать наличные в банкоматах, кассах банков и через POS-терминалы, а также делать переводы средств на другие карты украинских банков.