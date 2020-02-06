Прослуховування Гончарука: в рамках розслідування СБУ провела понад 20 обшуків

В рамках розслідування справи щодо прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука Служба безпеки України (СБУ) провела 23 обшуки. Про це заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков на засіданні парламентського комітету з питань свободи слова.

"Було проведено 23 обшуки. У кого проведені - це таємниця слідства. Ми проводили огляди мобільних телефонів, комп'ютерів, в тому числі прем'єр-міністра та окремих міністрів. Також проводилася перевірка на поліграфі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середині січня поточного року в мережі з'явився запис розмови, ймовірно, Гончарука з міністром фінансів Оксаною Маркаровою і заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою. Учасники нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

Після скандалу з прослуховуванням Гончарук заявив про намір піти у відставку і направив відповідну заяву президенту на затвердження. Разом з тим президент Володимир Зеленський заявив, що "вирішив дати шанс прем'єру".

На даний момент злив розмови чиновників розслідують правоохоронці. Зокрема, вчора, 5 лютого, в рамках розслідування СБУ прийшла з обшуками на "1 + 1".