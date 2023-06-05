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Прославлял оккупантов. Клирик УПЦ МП в Харьковской области получил подозрение

Фото: клирик УПЦ МП в Харьковской области, прославлявший оккупантов, получил подозрение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности сообщила о подозрении клирику УПЦ МП в Харьковской области, который публично поддерживал агрессию России и прославлял оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как отмечается, в ходе временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призывал сделать это других местных жителей.

Впрочем, когда началось контрнаступление ВСУ в Харьковской области, клирик, прихватив имущество религиозной общины, скрылся вместе с войсками РФ. Вскоре вместе с семьей поселился на территории страны-агрессора.

Уже оттуда он записал видеокомментарий, в котором российскую агрессию против Украины назвал "войной всего мира с русским миром". Одним из первых это видео разместила на собственном Telegram-канале прокремлевская партия РФ "Единая Россия".

Впоследствии "выступление" клирика "подхватили" другие многочисленные пропагандистские медиаресурсы страны-агрессора, в том числе центральные каналы "РосТВ".

Результаты инициированной СБУ экспертизы подтвердили факты преступной деятельности представителя УПЦ МП. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной злости РФ против Украины с внедрением средств массовой информации).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Деятельность УПЦ МП в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ МП и лишили их права пользоваться земельными участками.

Напомним, настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата подозревают в разжигании межрелигиозной розни.

Также СБУ сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.

К тому же, недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.

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Служба безопасности УкраиныУПЦ МП