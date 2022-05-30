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Ми не просили за нас воювати. Кулеба озвучив єдину вимогу України до Заходу

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Постачання Збройним силам України необхідного озброєння не зробить західні країни стороною у війні з РФ.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час спільного брифінгу з французькою колегою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МЗС.

Дипломат закликав цивілізований світ не реагувати на маніпуляції РФ і заангажованих експертів щодо зброї. Лише пряма участь іноземних військ зробить їх учасниками війни.

"Ніхто не повинен купуватися на ці заяви російських посадовців або окремих європейських політиків чи інтелектуалів, які кажуть: "Не давайте Україні зброю, бо це нас втягне у війну". Ніщо не втягне вас у війну, поки ваші солдати не почнуть за вас воювати. А ми ніколи не просили, щоб ваші солдати за нас воювали. Дайте нам необхідну зброю і ніхто у світі не буде втягнутий у цю війну", – розповів Кулеба.

Також міністр роз'яснив ініціативу Макрону для України. За його словами, Європейська політична спілка не стане альтернативою членства в ЄС, а сприятиме євроінтеграції України.

До слова, в Офісі президента розкрили зміст перемовин із РФ на нинішньому етапі війни.

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