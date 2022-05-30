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Подоляк про переговори з Росією: тривають у гуманітарній частині

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Київ, Понеділок 30 травня 2022 16:27
Подоляк про переговори з Росією: тривають у гуманітарній частині Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Переговори між Україною і Росією на сьогодні тривають тільки в гуманітарній частині. Політико-дипломатична частина припинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для lb.ua.

"Переговорний процес сьогодні зупинено в політико-дипломатичній частині. У гуманітарній частині він працює, тому що обмін полоненими, є гуманітарні коридори, спроби евакуювати наших людей", - зазначив він.

За його словами, політико-дипломатична частина зупинена, оскільки це питання зв'язку між тим, що відбувається у світі.

"Росія неадекватно дивиться на це. Це парадокс, який теж буде вписаний в підручники", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше лідери Німеччини і Франції закликали президента Росії Володимира Путіна до прямих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

У Зеленського також заявляли, що всі російські заяви про нібито відмову України від переговорів є брехнею.

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