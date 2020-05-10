Минулого тижня відновилися переговори "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС, - посол

Переговори у форматі "нормандської четвірки" на рівні керівників Міністерств зовнішніх справ (МЗС) відновилися минулого тижня. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він уточнив, що остання розмова відбулася у телефонному режимі кілька днів тому - 6 травня.

"Таким чином сьогодні переговори ведуться на двох треках - на рівні міністрів, з одного блоку, і на рівні зовнішньополітичних радників лідерів держав - з іншого", - сказав посол.

Андрій Мельник зазначив, що сторони обговорюють питання, котре залишається "надзвичайно важливим".

"Головне - домогтися виконання від Росії зобов’язань, які Путін взяв на себе у Парижі... І тут в нас дуже багато є того, над чим треба працювати. Тому я не можу давати прогнозів щодо часових параметрів. Але ми маємо залізну критичну волю і готовність офіційного Берліна провести цей наступний саміт, як тільки ми відчуємо, що ми можемо говорити про відчутний прогрес у виконанні "Мінська"", - резюмував Мельник.

Нагадаємо, 30 квітня, у четвер, відбулася відеоконференція міністрів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.