Минулого місяця хакери 11 разів атакували сайти ЦВК та ОП

У листопаді українські спецслужби заблокували 11 кібератак на сайти Офісу президента України (ОП) і Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки та оборони.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, в українському державному секторі в минулому році зафіксовано понад 600, у цьому році - понад 300 кібератак, які вдалося відбити.

"У першому півріччі цього року СБУ і Держспецзв'язок нейтралізували потужні DDoS-атаки на державні інформаційні ресурси, зокрема сайт ЦВК, сайт Президента України, тільки в листопаді було заблоковано 11 таких атак", - сказав він.

Данилов також поінформував, що українські спецслужби працюють в постійному режимі відбиття атак.

"Ми перебуваємо в постійному режимі відбиття кібератак. Всі наші спецслужби працюють у надзвичайно напруженому режимі", - сказав він, додавши, що за кібератаками хакерських угруповань, як правило, стоять ворожі спецслужби.

Раніше Данилов повідомив, що Росія відпрацьовує кібератаки в Україні, тому влада активізувала співпрацю з НАТО у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.