Проросійські сили почали акцію з дискредитації посольства України в Латвії

Проти посла України в Латвії Олександра Міщенка і співробітників дипмісії проросійські сили розгорнули кампанію з дискредитації. Як "інструментів" вони використовують висловлювання, інтерв'ю та дані з відкритих джерел, фальсифікуючи їх.
Про це повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook.
"Обережно, фейки! За інформацією посольства, у зв'язку з принциповою позицією посла України в Латвії Олександра Міщенка з викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля," Об'єднання українських товариств Латвії ", проросійські сили почали кампанію по дискредитації посла України та посольства ", - йдеться в повідомленні дипмісії.
Там уточнили, що в компанії з дискредитації використовується фальсифікація висловлювань посла з відкритих джерел, в тому числі його інтерв'ю для "Radio Baltkom" від 30 квітня 2019 року. За словами дипломатів, такі дії представників організації вказує на їх антиукраїнську сутність і роботу на країну-агресора.
Нагадаємо, Олександр Міщенко став послом в Латвії в лютому 2019 року. На цей пост його своїм указом призначив президент України Петро Порошенко.
В кінці квітня Міщенко дав інтерв'ю "Radio Baltkom", відео якого розміщено в YouTube. Посол заявив, що з моменту свого призначення жодного разу не стикався з ворожістю з боку російськомовного населення прибалтійської країни. Дипломат також зазначив, що говорить з ними "на мові Толстого, а не Путіна".
У березні 2020 року Світовий конгрес українців виключив зі своїх лав організацію "Об'єднання українських товариств Латвії" за участь в акціях прихильників "русского мира", поширення антиукраїнської пропаганди, фейків про війну на Донбасі. Посол Міщенко публічно підтримав це рішення конгресу.
Відзначимо, в кінці березня 2021 року Латвія назвала незмінною загрозою конституційному ладу держави невійськові дії Росії. Йдеться про дії, спрямовані на підрив довіри до демократичних принципів і легітимності латвійської влади.
РБК-Україна раніше повідомляло, що президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння планами Росії "проковтнути" Білорусь. Глава держави допустив можливість введення нових санкцій проти Москви.