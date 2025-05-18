Пророссийский Симион объявил себя победителем на выборах президента Румынии

Отметим, что сегодня в стране прошел второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7 утра, и закрылись в 21:00 по местному времени.

Во второй тур вышли праворадикал Джордже Симион (в первом туре набрал 40,96%) и прозападный бывший мэр Бухареста Никушор Дан (получил 20,99% голосов в первом туре).

Согласно экзитполам CURS и Avangarde, преимущество получает либеральный кандидат Никушор Дан. Он набирает в пределах 54% голосов, а пророссийский Симион - 45%.

Выборы в Румынии

Напомним, что сегодняшние выборы президента в Румынии являются повторными. Предыдущие состоялись в ноябре месяце 2024 года, однако было аннулированы.

Результаты были списаны из-за подозрений во внешнем вмешательстве в пользу ультранационалиста Келина Джорджекску, который в повторных выборах уже не участвовал. В связи с этим его заменой в избирательной гонке стал Джордже Симион.

Подробнее о выборах в Румынии - читайте в материале РБК-Украина.

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