Пророссийский блоггер вербовал агентов для ФСБ в Запорожье: ему сообщили о подозрении

В ходе спецопераций СБУ в мае и июле этого года на подконтрольной территории региона были задержаны три "подопечных" пророссийского блогера.

Тогда злоумышленники готовили теракты против командования ВСУ и корректировали воздушные удары РФ по боевым позициям украинских воинов на передовой.

По данным следствия, резидентом разоблаченных российских агентов является житель захваченного города Васильевка, который работает на ФСБ под видом местного блогера.

Основной его задачей является формирование агентурных сетей вражеской спецслужбы в подконтрольных Украине районах Запорожья. Для вербовки он использует собственный Телеграмм-канал, который насчитывает до 30 тысяч пользователей.

Там он размещает сообщения, в которых призывает жителей региона "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Желающих "помочь" агрессору блогер сразу выводил на прямую связь с кадровым сотрудником ФСБ.

Кроме того, предатель активно использует собственный интернет-ресурс для "разгона" нарративов кремля, в которых подает искаженную информацию о ситуации на фронте и дискредитирует украинских защитников.

"Сейчас он (блогер - ред.) скрывается от правосудия на временно оккупированной части юга Украины, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят мероприятия для привлечения к ответственности. Злоумышленник будет наказан!", - сообщили правоохранители.

Коллаборанты и предатели в Украине

Правоохранительные органы продолжают выявлять граждан, которые сотрудничали или продолжают помогать РФ вести войну против Украины.

Ранее сообщалось, что житель поселка Большой Бурлук в Харьковской области во время оккупации части региона начала вывозить зерно в Белгородскую область РФ. Правоохранители объявили ей подозрение в коллаборационной деятельности.

Также контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, собиравшего для спецслужб России данные о Силах обороны Украины на территории региона.

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