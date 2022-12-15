В Словакии правительство должно уйти в отставку, планируются досрочные выборы в парламент

В Словакии в четверг, 15 декабря, парламент выразил недоверие правительству премьер-министра Эдуарда Хегера, которого президент Зузана Чапутова должна теперь отправить в отставку. В стране же будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Dennik N.

Вотум недоверия был вынесен на заседание парламента депутатами партий SaS и Hlas. Это предложение поддержали 78 словацких депутатов из 76 необходимых, против проголосовали 20, еще двое воздержались. Депутаты от партии премьера под названием OĽaNO вышли из зала во время голосования.

По словам главы SaS Рихарда Сулика, министр финансов Игорь Матович должен был уйти с поста, но в последний момент передумал. Эту версию подтвердили и в Президентском дворце.

Издание напоминает, что именно конфликты между Матовичем и Суликом по экономическим вопросам привели к выходу SaS из коалиции. Сулик отклонил условия Матовича и заявил, что Хегер пообещал отправить его в отставку.

"Результаты голосования были неизвестны до последнего момента, поскольку еще утром в четверг министр финансов Игорь Матович предложил уйти в отставку в случае, если партия SaS, выход из коалиции которой привел к правительственному кризису, отзовет вотум недоверия и поддержит госбюджет", - пишет Dennik. N.

Председатель Национального Совета Словацкой Республики Борис Коллар отметил, что досрочные выборы должны пройти в мае или июне 2023 года. До следующих выборов Кабинет министров Эдуарда Хегера будет работать в статусе исполняющих обязанности.