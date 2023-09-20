Прорыв российской обороны в районе Работино: эксперты оценили перспективы наступления ВСУ

Как отмечается в материале, по всей видимости, ВСУ пока не удается развить успех. В том числе потому, что враг подтянул дополнительные силы. По данным британской разведки, около 10 тысяч российских десантников из состава 7-й и 76-й дивизий ВДВ бросили на Работино в качестве линейной пехоты на пополнение измотанных сухопутных войск.

Эксперт Александр Мусиенко видит в этом попытку залатать дыры в авральном режиме.

"Их подразделения демонстрируют неуверенность, потому что несмотря на все линии обороны, дополнительные силы продолжают перебрасывать. Это говорит о неуверенности в том, что они смогут удержать и эти рубежи", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Тем не менее "нецелевое" применение десантуры снизит темпы украинского контрнаступления. Александр Коваленко полагает, что основной задачей станет обескровливание врага.

"И только после того, как будет нивелирован этот человеческий ресурс, мы продолжим расширять плацдарм в районе Новопрокоповки, Ильченково, Сладкой Балки, Вербового и Очеретоватого. То есть в этом треугольнике будет продвижение", - добавил эксперт.

(фото deepstatemap.live)

Сухопутный коридор

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Economist назвал прорыв российской обороны в нескольких местах предпосылкой для того, чтобы Силы обороны разрезали сухопутный коридор в Крыму еще до наступления зимы. По его мнению, у России нет стратегических резервов, чтобы помешать этому.

Очевидно, глава военной разведки озвучил оптимистичный сценарий, отмечается в материале РБК-Украина. Согласно нему, до конца года наши войска выходят не только на побережье Азовского моря, но и на административную границу с Крымом. Хотя все зависит исключительно от того, как будут развиваться события в ближайшие недели.

"Шансы сделать это есть. В конце концов, их могут подкрепить как успехи на поле боя, так и активность наших западных партнеров в плане военной помощи", - оценил Мусиенко прогнозы Буданова.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны. По его словам, на первую линию Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью - по 20%. Поэтому их наши войска могут прорвать побыстрее.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия в сентябре усилила частями ВДВ находящуюся в тяжелом положении 58-ю общевойсковую армию на Ореховском направлении в Запорожской области. В полном составе такие силы должны составлять около 10 тысяч элитных десантников. Тем не менее, почти все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии. Их используют как обычную пехоту.