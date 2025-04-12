Прорыв РФ в Сумской области возможен? The Telegraph дал оценку шансам оккупантов
Наибольший шанс для России на прорыв может быть в Сумской области. Журналисты оценили, насколько он может быть удачным для оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По словам экспертов, опрошенных изданием, наибольший шанс для России на прорыв может быть в Сумской области, поскольку украинские войска отходят в этот район после наступления в Курской области.
Удастся России добиться успеха в случае прорыва
Заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди сказал, что российские операции в настоящее время очень ограничены по масштабу, и атаки проводятся небольшими штурмовыми группами. Атаки на уровне роты численностью около 100 солдат редки.
Несмотря на небольшие масштабы, эти атаки по-прежнему в основном проводятся пехотой без поддержки со стороны транспортных средств из-за их нехватки.
Увеличение масштабов атак вряд ли приведет к каким-либо значимым результатам для россиян.
"То, что мы видим, - это просто всплеск темпа наступления… Это очень маленький масштаб. Они могут пробить брешь в украинской линии, но они не способны добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", - отметил Харди.
Потери РФ в Украине в технике
По оценкам, которые приводит The Telegraph, только за последний год Россия потеряла 3000 танков и 9000 единиц бронетехники, а также было уничтожено не менее 13 000 артиллерийских систем.
"Если посмотреть на то, что осталось на складах, особенно на то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся довольно низкими. Я ожидаю, что к концу этого года им будет очень трудно вытащить больше, если не это, то они будут полностью истощены", - сказал Харди.
Активизация РФ в Сумской области
9 апреля стало известно, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество боев на всех основных направлениях возросло.
На данный момент украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.
Что известно о новом наступлении РФ и какие силы могут привлечь оккупанты - читайте в материале РБК-Украина.
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