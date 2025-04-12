Прорыв РФ в Сумской области возможен? The Telegraph дал оценку шансам оккупантов

Наибольший шанс для России на прорыв может быть в Сумской области. Журналисты оценили, насколько он может быть удачным для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По словам экспертов, опрошенных изданием, наибольший шанс для России на прорыв может быть в Сумской области, поскольку украинские войска отходят в этот район после наступления в Курской области.

Удастся России добиться успеха в случае прорыва

Заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди сказал, что российские операции в настоящее время очень ограничены по масштабу, и атаки проводятся небольшими штурмовыми группами. Атаки на уровне роты численностью около 100 солдат редки.

Несмотря на небольшие масштабы, эти атаки по-прежнему в основном проводятся пехотой без поддержки со стороны транспортных средств из-за их нехватки.

Увеличение масштабов атак вряд ли приведет к каким-либо значимым результатам для россиян.

"То, что мы видим, - это просто всплеск темпа наступления… Это очень маленький масштаб. Они могут пробить брешь в украинской линии, но они не способны добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", - отметил Харди.

Потери РФ в Украине в технике

По оценкам, которые приводит The Telegraph, только за последний год Россия потеряла 3000 танков и 9000 единиц бронетехники, а также было уничтожено не менее 13 000 артиллерийских систем.

"Если посмотреть на то, что осталось на складах, особенно на то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся довольно низкими. Я ожидаю, что к концу этого года им будет очень трудно вытащить больше, если не это, то они будут полностью истощены", - сказал Харди.