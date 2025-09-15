Прорыв РФ на Покровском направлении ликвидирован, идет работа по зачистке врага, – генерал Крищенко

О "прорыве" россиян под Покровском в прошлом месяце писали все мировые СМИ из-за того, что он состоялся накануне встречи на Аляске президента США Дональда Трампа и диктатора Путина. По мнению многих СМИ, под Покровском решалось будущее всего Донбасса.

"Все видели эти страшные усы, которые были, прорыв, который зафиксировали. Он вызвал достаточно резонансное обсуждение в СМИ. Но через несколько дней это было ликвидировано. Сейчас продолжается оборонная операция, зачищают их. Но уже все понимают, что острота снята и там идет спокойная работа по уничтожению врага", – сказал он.

Генерал отметил, что ликвидация прорыва – заслуга не только бригады "Рубіж", но и многих других военных подразделений.

"Ликвидацией этого прорыва занимались все подразделения, которые были на том направлении. Штурмовые подразделения, подразделения 92 бригады ВСУ, 14 бригады НГУ, много приданных подразделений Сил беспилотных систем", – подчеркнул он.

Крищенко объяснил, что россияне не жалеют людей, но все равно не могут достичь объявленных целей.

"У них не получается до конца то, что они хотят. Силы обороны достаточно уверенно их уничтожают и у них уже нет тех пожеланий, как они анонсировали полгода назад. "Мы захватим всю Донецкую область". Не получилось. "Ну, хоть Покровск". Опять не получилось. "Ну давайте Мирноград". "Ну, хоть село под Мирноградом, поднимем флаги", – рассказал замкомбрига.

Как объяснил Крищенко, тактика россиян обусловлена ​​численным преимуществом. И они, не жалея людей, просто забрасывают ими территорию и пытаются просочиться.

"Вот на нашем направлении они почти не применяют технические средства. Только дроны и пехота сунет, сунет и сунет", – говорит генерал.

Воюющий заместитель главы КГГА также объяснил, почему такую ​​тактику оккупантов нельзя считать эффективной.

"Насколько действенна такая тактика, мы, в принципе, все видим. Но это очень большие жертвы для такого продвижения. Что мы можем противопоставить этим одичавшим, которые лезут с северо-востока? У нас сохраняется технологическое преимущество, в первую очередь в качестве дронов. Плюс наша пехота более мотивирована – это просто героические люди", – подчеркнул Крищенко.